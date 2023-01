La faute à l’anticyclone des Açores

La météo de ce début d’année en surprend plus d’un. Le thermomètre affiche des valeurs douces pour la saison. Dimanche, le mercure a atteint 20,9 degrés à Delémont. Un record pour le mois de janvier au nord des Alpes. Dans la nuit de dimanche à lundi, c’est dans le canton d’Uri, que le record des températures minimales les plus douces a été dépassé, avec 16,1 degrés entre 19h et 7h à Altdorf. Le météorologue Nicolas Borgognon nous livre les raisons de cette chaleur hors-normes : « l’anticyclone des Açores […] propulse un courant de sud-ouest qui vient du sud de l’océan Atlantique, depuis l’Afrique du Nord, et qui remonte rapidement jusqu’aux Alpes ». De plus, le vent, qui a soufflé jusqu’en plaine, a permis de brasser les masses d’air à toutes les altitudes.