L’air printanier du moment remet de la vie précocement dans les ruchers

Le frelon asiatique, un grand souci

Par ailleurs, le frelon asiatique sera un enjeu majeur pour les apiculteurs en 2023. L’insecte a fait son apparition en Suisse ces dernières années et s’en prend aux abeilles. Les professionnels craignent maintenant son installation. La lutte contre le frelon asiatique n’est pas de tout repos et doit s’organiser. « C’est un grand souci. Pour limiter l’installation, nous aurions besoin de bases légales et le frelon asiatique n’est aujourd’hui pas classé dans les invasifs au niveau fédéral. On est un peu seul à essayer de se débattre », regrette Sonia Burri-Schmassmann. La Fédération jurassienne d’apiculture a donc mis en place un avant-projet qui consiste à étudier, sur une période de six ans, différentes mesures pour contenir le frelon asiatique. L’objectif serait au final d’élaborer une fiche technique comprenant des directives de lutte. La fédération est actuellement à la recherche de ressources financières. /rch