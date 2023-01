Nez Rouge Jura tire un bilan positif de l’opération 2022

Sentiment de satisfaction pour Nez Rouge Jura. L’opération 2022 qui s’est terminée en fin d’année dans le canton s’est très bien déroulée, selon le comité. 703 courses ont été effectuées pour un total de 1'475 personnes raccompagnées. 490 bénévoles – répartis dans 168 équipages – ont parcouru 22'594 kilomètres sur les routes jurassiennes. L’opération s’est déroulée sur dix jours, entre le 9 et le 31 décembre.

Dans le détail par district, on a compté 202 courses et 427 personnes raccompagnées dans les Franches-Montagnes, 224 courses et 459 personnes raccompagnées en Ajoie, puis 277 courses et 589 personnes raccompagnées dans la Vallée de Delémont. Le comité ajoute que des entreprises ont sollicité des services rémunérés pour ramener leurs collaborateurs à bon port lors de sorties ou de soupers de fin d’année.

Par rapport aux années précédentes, Nez Rouge Jura a enregistré une baisse de fréquentation d’environ 50%. « On ne peut pas comparer, nous sommes repartis à zéro. Nous sortons notamment de deux années de Covid et nous avons opéré sur une période raccourcie d’un week-end et de trois jours par rapport aux éditions précédentes. Il faut retenir que tout s’est très bien passé et que nous avons eu assez de bénévoles », relève la secrétaire Josiane Moser.

A noter que Nez Rouge Jura devra trouver une nouvelle personne pour occuper la présidence. Celle-ci remplacera Elisabeth Baume-Schneider, fraîchement élue au Conseil fédéral. /rch