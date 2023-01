DJ Idem se pare d’or et de platine

La carrière musicale de DJ Idem prend une dimension supplémentaire. Le Delémontain établi à Paris a obtenu un Disque d’or et un Disque de platine pour sa participation au nouvel album du rappeur français Lay Low. Il a mis sa patte personnelle au morceau Voir le monde brûler qui a obtenu un franc succès. « C’est le fruit du travail, un but que je m’étais fixé. C’est un bon trophée qui est un coup de booste pour la suite. Il me donne de la visibilité et de la crédibilité », confie DJ Idem.