Les taux hypothécaires montent après la décision de la BNS

Perspectives 2023

« On voit que les taux sont remontés très rapidement et fortement et c’est ça qui choque les gens », explique le conseiller financier Yann Rufer. Toutefois, il tient à rassurer : « Le taux d’intérêt hypothécaire moyen sur 30 ans se situe aux alentours de 3% ce qui fait qu’on est légèrement au-dessus actuellement ». Le problème est « qu’on a vécu 12 ans d’exagération à la baisse et maintenant on vit une exagération à la hausse, mais je dirais que le juste prix du taux hypothécaire est aux alentours de 2,5 ou 2,6% », ajoute-t-il.