Une liqueur au goût de Chasseral

Le Chasseral dispose désormais d’un nouveau breuvage pour symboliser la célèbre montagne. La distillerie de Souboz, Gagygnole, a élaboré une nouvelle liqueur aux herbes qui s’inspire du Chasseral. Le produit a été baptisé « Le Schnapsseral » et contient du thym serpolet, des bourgeons de sapin, de la menthe sauvage ou encore de la reine des prés. Les herbes aromatiques ne proviennent toutefois pas directement du Chasseral - puisque leur cueillette est interdite - mais d’un partenaire situé dans le canton de Vaud. La liqueur a été conçue en collaboration avec l’atelier de création textile Chasseralo à Bienne et est tirée à 26 degrés d’alcool. Elle est le fruit d’une longue réflexion de la part de la distillerie de Souboz qui est exploitée par les trois frères Giger : Gaëtan, Luca et Tim.

Tim Gyger, responsable administratif de Gagygnole, souligne que cela fait plus d’une année que la petite équipe cherchait à réaliser un breuvage lié au Chasseral. De nombreux essais ont ainsi été nécessaires pour arriver à la recette finale. Tim Gyger relève également qu’il ne s’agissait pas de concurrencer « L’Elixir du Chasseral », lancé jadis par André Lecomte. Il précise aussi que le nouveau breuvage n’est pas lié directement au lancement, en novembre dernier, de la marque « Grand Chasseral » destinée à fédérer l’ensemble du Jura bernois. « C’est un hasard du calendrier si notre produit a été sorti quasiment en même temps que la marque », précise le responsable administratif de Gagygnole. Tim Gyger indique toutefois que « Le Schnappseral » s’inscrit dans la volonté de la distillerie de Souboz de proposer des produits issus de la région.