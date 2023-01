Une année 2023 qui s’annonce foisonnante au cinéma

Les salles obscures pourront compter sur de nombreuses sorties notables en 2023. Invité lundi dans La Matinale, l'un des consultants cinéma de RFJ Vincent Adatte dresse le panorama d’une année 2023 qui s’annonce déjà très riche en longs-métrages. Au menu : des suites avec notamment deux films Marvel, Dune partie 2 et Mission impossible 7. Côté blockbusters, on retrouvera notamment The Fablemans de Steven Spielberg, Elementaire des studios Pixar ou encore Oppenheimer de Christopher Nolan. Côté français, Les trois mousquetaires sortiront en avril et décembre, tandis que François Ozon et Albert Dupontel présenteront respectivement Mon Crime et Second tour. Les productions suisses ne seront pas en reste avec la sortie prochaine de La Ligne d’Ursula Meier ou encore L’Îlot de Tizian Büchi. /mmi-gtr

Tour d'horizon des sorties en 2023 avec Vincent Adatte, consultant cinéma, qui revient d'abord sur le premier succès de l’année : Avatar 2