Acrotec à la conquête des États-Unis

Le sous-traitant jurassien Acrotec a récemment trouvé un accord pour l’acquisition d’une 28e entreprise, la première outre-Atlantique. Le groupe basé à Develier, qui génère environ 50% de son chiffre d'affaires via l'industrie horlogère, a racheté la société américaine Axial Medical, située dans l’État de Pennsylvanie, afin de renforcer encore sa division « Medtech » (technologies médicales). Axial est un leader dans la production de composants de haute précision pour l'industrie médicale et produit notamment des implants pour la chirurgie vertébrale, orthopédique et traumatologique. Cette branche des Medtech représentera désormais 25% à 30% des ventes de l'entreprise jurassienne, alors qu'elle contribuait à moins de 10% des recettes en 2018.







D’autres fusions et acquisitions envisagées aux États-Unis

« Axial nous offre une belle porte d’entrée sur le marché américain et nous sommes ravis d’accueillir dans notre famille des compétences complémentaires de haute qualité. Cette opération va considérablement renforcer notre division Medtech et va nous ouvrir de nouvelles possibilités pour d'autres fusions et acquisitions aux États-Unis », commente le fondateur et CEO du groupe Acrotec, François Billig. Cette nouvelle acquisition permet par ailleurs au sous-traitant jurassien de dépasser le demi-milliard de francs de chiffre d’affaires et d’avoisiner les 2350 employés, selon le quotidien Le Temps. Cette expansion en Amérique du Nord est aussi portée par la société internationale d'investissement Carlyle qui a investi dans le groupe jurassien en février 2021 afin de soutenir sa stratégie de croissance. /comm-jpi