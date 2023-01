Budget 2023 de Fontenais accepté, avec un déficit de 176'000 francs

Les citoyens de Fontenais se sont réunis lundi en assemblée communale et se sont notamment prononcé sur le budget 2023. Un déficit de 176'528 francs a été accepté à l’unanimité, avec prélèvement de 100'000 francs dans la réserve budgétaire. Par ailleurs, un crédit de 88'000 francs a été validé pour la nouvelle place de jeu de l’école, sous réserve de subventions et dons. Les autres points à l’ordre du jour ont aussi été approuvés, à savoir le règlement concernant les subventions des investissements dans le domaine de l’énergie, mais aussi le règlement d’administration du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de Porrentruy et environs. /comm-cto