Rejet de deux recours contre une halle de recyclage à Courtételle

Projet conforme au plan spécial



La juge administrative, dans un jugement de première instance du 5 janvier 2023, a rejeté l’essentiel de leurs prétentions. Situé en zone industrielle, le projet a été jugé conforme au plan spécial qui autorise des bâtiments aux dimensions importantes, en l’occurrence 60m de longueur par 40m de largeur et 12,5m de hauteur. « La juge a rappelé que le droit à la vue n’est protégé en droit public que par le biais des règles de police des constructions et, au cas particulier, le projet étant conforme au plan spécial, le droit à la vue n’a pas à être examiné », précise le communiqué de la justice jurassienne. La perte d’ensoleillement, elle, n’a pas été suffisamment étayée par les recourants. Alors que l’intégration et l’esthétisme du bâtiment étaient aussi critiqués, la juge ne s’est pas prononcée sur le fond de cette question, renvoyant au préavis positif délivré par la commune de Courtételle.





Des mesures contres les nuisances sonores et de poussières



Concernant les nuisances sonores, elle a estimé que les normes de protection contre le bruit n’étaient pas violées « selon une expertise diligentée par le maître d’ouvrage et analysée par les services cantonaux compétents ». L’expert a d’ailleurs exigé que le concasseur soit placé dans une enceinte de confinement afin de limiter les nuisances, l’exploitation du site étant par ailleurs interdite le soir. Des mesures devront être prises pour limiter la propagation des poussières. Le jugement peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. /comm-jpi