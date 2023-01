Le Conseil municipal de Porrentruy s’est distribué les départements

Les départements sont répartis à Porrentruy. Le Conseil municipal a indiqué mardi avoir désigné, lors de sa première séance de l’année lundi, Manuel Godinat comme vice-maire pour 2023.

Pour les dicastères, le maire PCSI Philippe Eggertswyler s’occupera en particulier de la chancellerie et de la police. Le nouveau vice-maire, le PLR Manuel Godinat s’est vu attribuer l’intendance. Le conseiller municipal PS-Les Verts Gilles Coullery gérera le dicastère santé, social, culture et sport. Du même parti, Chantal Gerber reste à la tête de l’équipement. Les PDC Julien Parietti et Anne Roy dirigeront respectivement l’urbanisme et Environnement et enfance. Enfin, le PCSI Alain Theilkaes reprend les ressources, c’est-à-dire les finances. /comm-lbe