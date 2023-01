Saignelégier répartit ses dicastères

Le Conseil communal de Saignelégier s’est réparti les différents dicastères pour la législature 2023-2027 mardi lors de sa première séance. Serge Parrat a été désigné à la fonction de vice-maire.

Selon un communiqué publié ce mercredi, la maire socialiste Catherine Erba s’occupera de l’administration générale de la police et des RH. Le nouveau vice-maire, le PDC Serge Parrat se chargera de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. Jean-François Boillat, du même parti, dirigera l’aide sociale, la santé et les écoles. La PCSI Monika Kornmayer restera à la tête du tourisme, du sport, de la culture et du département de l'intergénération. Les deux nouveaux conseillers communaux socialistes, Marc Jobin et Stéphanie Vuilleumier s’occuperont respectivement des forêts, des pâturages et des déchets pour le premier, et des travaux publics et du service des eaux pour la seconde. Diego Moni Bidin, également du PS, conservera le développement économique et les finances. /comm-fwo