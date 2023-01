Un Jurassien dirige le label à la coccinelle

Un Jurassien à la tête d’IP-Suisse, c’est une première. Ce label pour les produits agricoles est représenté par la coccinelle rouge et noir que vous avez certainement déjà aperçue sur certaines denrées alimentaires, bouteilles de lait, paquets de viande ou de biscuits sur les rayons des grands distributeurs. Christophe Eggenschwiler, ingénieur agronome de formation de Rebeuvelier, est gérant d’IP-Suisse depuis plus de 6 mois. Il était ce mercredi l’invité de La Matinale pour présenter les projets de l’Association suisse des paysannes et paysans qui pratiquent la production intégrée. Ce mode de production prône la diminution de « l’impact sur l’environnement » et le bien-être animal notamment.





Plus de 300 exploitations dans le Jura

« Le mantra d’IP-Suisse c’est de développer une collaboration avec la consommation », explique Christophe Eggenschwiler pour « résulter sur un prix meilleur pour le producteur ». Cette année, un nouveau produit pourra porter le label, le poulet. Si plus de 18'000 exploitations agricoles sont membres d’IP-Suisse, « le label touche un bon tiers des exploitations agricoles » dans le Jura, soit un peu plus de 300. Le label « colle parfaitement avec la réalité de ce coin de pays et ses exploitations assez grandes », ajoute le gérant. /mmi