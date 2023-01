Une activité fortement réduite pour la cellule Covid

La cellule Covid tourne encore davantage au ralenti depuis le début de l’année. La fin de la gratuité des tests décrétée par la Confédération a mis un important coup d’arrêt aux dépistages effectués dans le canton. La semaine passée, seuls six tests ont été réalisés par la cellule Covid contre plus de 500 au début de l’été. La vaccination suit la même tendance. L’État est toutefois tenu de conserver une activité de veille conformément au dispositif mis en place par l’Office fédéral de la santé publique. « La tâche de la vaccination est confiée aux cantons et ce sont eux qui ont l’obligation de gérer le dispositif. Toute la gestion des stocks ou encore des certificats revient aux cantons », souligne la responsable de la cellule Covid, Sophie Chevrey-Schaller. La Confédération pourrait toutefois décider dans le courant de l’année que le vaccin anti-Covid soit traité comme les autres.





Une réduction des effectifs

Au regard de la tendance observée ces dernières semaines, les effectifs de la cellule Covid ont été réduits. Quatre personnes doivent toutefois être présentes lors des après-midis de vaccination, ainsi que deux personnes pour les dépistages. Entre deux et trois employés travaillent également à l’administratif, notamment pour les hotlines liées au coronavirus. En ce qui concerne le suivi de la situation épidémiologique, il n’est plus possible de se baser sur les tests. Sophie Chevrey-Schaller explique que le canton se tourne vers les analyses réalisées dans les eaux usées et les hospitalisations pour examiner la situation.