Veganuary : la position des producteurs de viande

Nous sommes en janvier, peut-être vous êtes-vous lancés dans le Veganuary, le mois végane en français. Ce défi consiste à opter pour une alimentation 100% végétale pendant un mois. Cette initiative est née en Angleterre en 2014. À bas donc les produits d’origine animale : plus de viande, de poisson ou d’œufs par exemple. Certaines grandes surfaces en profitent pour faire la promotion de leurs produits véganes. Comment les producteurs de viande se positionnent par rapport à cette mouvance ? Pour le responsable de la production animale au comité d’Agrijura, le Veganuary est avant tout un phénomène de mode : « On doit plutôt discuter de la quantité et de la qualité de la viande qu’on consomme plutôt que vouloir absolument ne plus en consommer » note Sylvain Quiquerez, aussi agriculteur à Grandfontaine.