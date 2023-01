Inflation immobilière : le Jura s’en sort bien

Dans le prolongement de la crise Covid, les prix de l’immobilier ont continué d’augmenter en Suisse. Une augmentation fulgurante sur les trois dernières années jamais vue selon le dernier baromètre de l’immobilier publié par le cabinet de comparaison HelloSafe. Fin 2022, l'indice des prix de l'immobilier (IMPI) a en effet atteint un niveau record de 115,3 points, preuve notamment que la demande de biens immobilier, qui avait explosée durant la pandémie, continue d’augmenter. Si bien que l'indice des prix de l'immobilier résidentiel est en hausse de 4,15% sur 2022.







Le Jura, canton romand avec l’inflation immobilière la plus faible

En moyenne, le prix au mètre carré d’une maison individuelle en Suisse a augmenté de 17% en trois ans, la hausse étant proche (+15%) pour un appartement. Mais le Jura fait encore partie des cantons qui s’en sortent le mieux. Sur l’année écoulée, c’est même le canton romand qui enregistre l’inflation immobilière la plus faible avec une hausse des prix contenue à 1,32%, ses voisins de Berne et Neuchâtel dépassant les 1,4%. Mieux également que la plupart des cantons alémaniques alors que la plus forte flambée revient à Bâle-Ville avec 1,9%.