Sortie de boîte : VDU Tapissier

Notre chronique économique Sortie de boîte s’intéresse ce jeudi à un métier artisanal, métier de passion : tapissier-décorateur. Celles et ceux qui perpétuent ces gestes séculaires sont de plus en plus rares. Ils permettent pourtant de redonner vie, et parfois un tout nouveau look, à des meubles vieux de plusieurs décennies voire siècles, des fauteuils notamment. Pascal Choulat pratique le métier de tapissier-décorateur à la rue du Moulin à Bienne sous l’enseigne VDU. Un art que maîtrisait déjà son grand-père et qui a beaucoup évolué avec le temps.