Des députés jurassiens rendront visite à Carles Puigdemont

Une délégation parlementaire jurassienne va se rendre au Parlement européen à Bruxelles, le 27 janvier prochain. Elle rencontrera l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont. L'ancien président de Catalogne est toujours exilé en Belgique (depuis 2017) pour éviter les poursuites en Espagne. Toutefois, s'il doit encore répondre des accusations de désobéissance et de détournement de fonds, le Tribunal fédéral espagnol a décidé jeudi d'abandonner le principal chef d'accusation, à savoir la sédition.





Un acte fraternel

Six élus jurassiens se rendront donc à Bruxelles pour « réitérer à Carles Puigdemont toute la fraternité jurassienne » et pour lui demander de nouvelles explications sur la situation de la Catalogne. « Je rappelle que le Parlement jurassien a envoyé une délégation dernièrement au Parlement catalan, pour d’éventuelles collaborations interparlementaires pour la suite. Nous avons aussi des contacts avec la Catalogne via l’assemblée parlementaire pour la francophonie. Et au-delà de cela, il y a l’intérêt que je nourris à l’égard de la question catalane, parce qu’elle résulte d’une réflexion plus globale sur le droit d’autodétermination des peuples », explique Pierre-André Comte, qui fera partie du voyage. L'élu socialiste, qui porte aussi la casquette de secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien et celle de membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ne voit aucun problème politique à emmener des députés jurassiens discuter avec Carles Puigdemont ; pour lui, il s'agit avant tout d'un acte fraternel.