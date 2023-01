« Je suis quasiment né dans une cuisine !» Sébastien Tronnolone est barbier après avoir travaillé dans le monde des assurances, et dès cette année, il propose un lieu de gourmandise placé en vieille ville de Delémont. Notre invité est de nature gourmande et il est venu dans nos studios dans le seul but de nous faire partager les saveurs de son pays.