Une programmation haute en couleur pour ViCulturelle

L’année 2023 démarre sur les chapeaux de roues pour ViCulturelle. La salle de spectacles de Val Terbi lance sa nouvelle saison ce samedi. L’Atrium accueille à 20h le duo d’humoristes Pierre Aucaigne et Vincent Kohler pour leur spectacle « Coming out ». Tout au long de l’année, plusieurs têtes d’affiche seront au rendez-vous, notamment Laurent Deshusses, Olivier de Benoist, Claude Inga-Barbey ou encore Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat. Des pièces et des concerts de troupes locales figurent également au menu, tout comme de la musique avec Henri Dès et l’Harmonie Shostakovich.

ViCulturelle a profité de la période Covid pour se remettre en question et se différencier de la programmation du Théâtre du Jura. « Nous sommes revenus à nos premiers amours, à savoir l’humour. Étant donné que c’est ce qui nous a fait connaitre à Vicques, nous avons décidé de continuer sur cette tendance. Un autre axe est l’aspect local. On souhaite que la salle puisse aussi être accessible aux chorales, aux troupes locales de théâtre qui ne peuvent pas se permettre d’aller au Théâtre du Jura », explique Martin Clerc, le coordinateur de ViCulturelle.

La programmation complète est à retrouver sur le site de ViCulturelle. /alr