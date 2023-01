Les sociétés de musique veulent décloisonner les arts de la scène

Les sociétés de musique souhaitent se remplumer dans la région. La crise du Covid-19 a tenu de nombreux membres éloignés des répétitions durant une longue période ; et certains d’entre eux ne sont jamais revenus. Globalement, la Fédération jurassienne de musique observe une baisse de 14% dans ses effectifs. Le comité central se réjouit toutefois que la tranche des moins de 20 ans enregistre une hausse. 54% des membres de la FJM ont d’ailleurs moins de 40 ans. Malgré tout, le comité central refuse d’assister à cette érosion les bras croisés. Il présente ce dimanche, à l’occasion de la 141e assemblée des délégués de la FJM qui se tient à Courfaivre, des solutions pour séduire à la fois des membres et des spectateurs.





S’ouvrir aux autres arts de la scène

L’une des pistes concrètes est d’allier les sociétés de musique à d’autres acteurs culturels de la région. « Tout le monde est aujourd’hui conscient qu’il faut travailler ensemble. Plus on arrivera à mélanger les arts de la scène, plus on aura accès à un autre public qui va découvrir du chant, de la danse, du cirque ou du théâtre avec les sociétés de musique », explique le président de la FJM, Jean Pierre Bendit. Concrètement, un comité de pilotage réunissant plusieurs acteurs culturels a été mis sur pied l’an dernier. Un sondage a été lancé et il en ressort que les différents arts de la scène souhaitent développer des projets transversaux.

Ce programme de transformation des fanfares est cofinancé par la Confédération, les deux offices cantonaux de la culture et la FJM. La Fédération jurassienne de musique va désormais proposer deux conférences « création de projets » pour les différentes sociétés intéressées à se lancer dans des spectacles pluridisciplinaires et à améliorer leur communication. À terme, la FJM entend réaliser un guide des bonnes pratiques en la matière.