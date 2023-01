Café des Arts – « Les Cicatrices »

Stéphanie Page, photographe, et Andreia Glanville, journaliste présentent seize portraits de femmes à travers leurs souffrances et leurs cicatrices à la Galerie du Sauvage à Porrentruy. L’exposition, intitulée Les Cicatrices et à découvrir jusqu’au 11 février, dévoile pour chacune de ces femmes, une photo et un podcast audio. Des témoignages difficiles et émouvants, qui expriment la force que donnent ces marques.

Le but de cette exposition est de dévoiler ces blessures et faire partager ces cicatrices, car même si parfois elles sont invisibles elles réveillent aussi celles du public. Andreia Glanville, journaliste, a recueilli ces témoignages et réalisé les podcasts, tandis que Stéphanie Page a photographié les femmes avec leurs cicatrices parfois visibles ou invisibles.