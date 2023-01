La gestion des déchets mise en valeur à St-Ursanne

Un projet d’envergure qui vise à réutiliser les anciens fours à chaux de St-Ursanne a été présenté lundi à Delémont. Il est porté par la nouvelle fondation 5R-Saint-Ursanne. Les 5R font référence à une recommandation de mode de vie écologique basé sur cinq principes : Refuser les produits à usage unique, Réduire la consommation, Réutiliser ce qui peut l’être, Recycler ce qui ne peut être réutilisé et Réinventer – ce que font par exemple les artistes de « waste art », qui créent à partir de déchets.





Comme un air de Bonfol

On retrouve au sein de cette fondation certains membres déjà engagés précédemment pour les projets de valorisation du site de l’ancienne décharge de Bonfol, parmi lesquels le géologue Marcos Buser. Il faut préciser que le site de l’ancienne usine à chaux constitue l’autre grand assainissement mené par le Canton du Jura. Après l’échec du second projet à Bonfol, certains membres du comité ont ainsi décidé de s’engager pour St-Ursanne.

L’objectif est donc de créer sur le site un centre de valorisation de la gestion des déchets. L’approche se veut ludique et s’appuie sur quatre domaines : l’économie circulaire et la gestion durable des ressources, les déchets comme matériaux à des fins de création artistique, l’exposition de la problématique des déchets et des activités événementielles, et enfin la sensibilisation et l’éducation. Cette vision veut toucher un public diversifié.





Aucun budget chiffré à ce stade

Le projet nécessitera un important apport de fonds. La campagne de recherche de financement est déjà en cours et va désormais s’intensifier. Les partenaires ne sont pas encore révélés, et les porteurs du projet n’articulent pas de budget pour l’instant. Une part importante de la dépense devra toutefois être allouée à la sécurisation des galeries, qui ne peuvent être ouvertes au public dans l’état actuel, comme l’explique le géologue Marcos Buser.