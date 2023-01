Un cheval du Bémont mis à l’honneur à Glovelier

Un atout dans la manche

« C’est un travail de longue haleine de préparer un cheval », explique André Jeanbourquin. À part le toilettage qui se fait quelques jours avant le concours, « il faut bien le fourrager et le muscler, durant plusieurs mois », raconte l’éleveur franc-montagnard. Toutefois, il ne partait pas de zéro avec cet animal. « Quand j’ai vu ce poulain il y a deux ans et demi, il fallait que je l’achète. J’avais bon espoir avec ce cheval, même si le chemin était encore long », se souvient André Jeanbourquin. Il décrit son cheval Lindor comme « un grand modèle, très bien typé avec un très beau tissu, une magnifique tête et une bonne ligne de dos ». « Je savais que je partais à Glovelier avec un atout, mais j’ai dû attendre la fin de journée pour savoir que c’était le bour », s’amuse-t-il.