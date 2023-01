Le 2e volet d’Avatar donne le sourire à Cinémont

Avatar 2 a été un beau cadeau pour Cinémont. Le succès du film au box-office mondial se constate également du côté du complexe de cinéma delémontain. La Voie de l’eau est sortie le 14 décembre et, avec près de 10'000 entrées, a déjà battu le record détenu par le Roi Lion. Le public répond toujours présent et le film, qui est aussi proposé en 3D, pourrait encore rester plusieurs semaines à l’affiche. Après des dernières années marquées par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, c’est une bouffée d’air frais pour Cinémont et son directeur Dave Cattin : « C’est une locomotive pour ramener du monde dans nos salles. On ne s’imaginait pas un tel succès, nous avons atteint des chiffres jamais vus en sept ans d’existence. On parle beaucoup de cinéma grâce à Avatar 2, cela attire aussi du public pour voir d’autres films et nos stocks de bons cadeaux ont explosé. La 3D amène aussi une technologie qu’on ne peut pas avoir chez soi ».