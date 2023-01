Le Jura reçoit la Conférence fédérale de tir de l’armée suisse pour la première fois

C’est une première pour le Jura. Le canton accueille la Conférence fédérale de tir de l’armée suisse dès mercredi. Près de 90 personnes seront rassemblées à Delémont pendant deux jours pour cette réunion annuelle, dont le numéro deux de l’armée suisse. Il s’agit d’une belle vitrine pour la région, même si la conseillère fédérale en charge de la Défense Viola Ahmerd ne fera pas le déplacement. Officier fédéral de tir, le Colonel Fabien Kohler est le relais local pour l’organisation de cette conférence : « C’est un événement important, car d’une part il n’est pas fréquent dans notre région. De mémoire récente, il n’a même jamais été organisé dans le Jura, donc c’est intéressant de pouvoir accueillir ces personnes qui viennent de toute la Suisse. Et comme toute organisation au niveau fédérale qui vient dans le canton, c’est une bonne occasion de montrer notre région ». Quant aux enjeux de cette Conférence fédérale de tir de l’armée suisse, ils sont multiples : « Il s’agit d’informer les officiers fédéraux de tir des nouveautés que la Confédération souhaite introduire et des priorités qu’il faut mettre en place dans les domaines des exercices de tir hors du service et dans le domaine de la surveillance des installations », poursuit Fabien Kohler. /mmi-emu