Christophe Moreau en arrestation provisoire

Christophe Moreau a été placé en état d’arrestation provisoire dimanche passé. Présumé innocent, l’ancienne gloire du cyclisme français, installé dans le Jura depuis une vingtaine d’années, serait soupçonné de violences conjugales et de menaces de mort contre son épouse et leurs deux filles, selon une information parue ce mercredi dans le Blick et largement rediffusée en Suisse romande et en France. Contacté par la rédaction de RFJ, le Ministère public jurassien a refusé de s’exprimer. Pareil pour l’avocat de Christophe Moreau, qui ne souhaite pas non plus confirmer les propos tenus dans le journal le Blick. Le couple Moreau vivait séparément depuis quelques mois. /clo