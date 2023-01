Deux festivals culturels reviendront cet automne dans le Jura

Deux festivals transfrontaliers reviendront cet automne dans le Jura. Conte et Compagnies et Le Mois du film documentaire ont trouvé de nouveaux repreneurs, pour faire rayonner la culture dans la région. L’association qui gérait ces festivals a été dissoute il y a plusieurs mois et l’Office jurassien de la culture a alors procédé à une mise au concours pour trouver une structure susceptible de prendre le relais.





Deux structures bruntrutaines

Le Centre culturel du district de Porrentruy reprendra Conte et Compagnies, et proposera des spectacles de contes dans divers lieux jurassiens. Il collaborera avec les autres centres culturels jurassiens, afin de proposer une programmation sur tout le territoire cantonal, dans des lieux décentralisés. L’association Galactica Production travaillera quant à elle à développer le Mois du film documentaire, en collaboration avec le Territoire de Belfort. Galactica Production est basée à Porrentruy et est active dans la réalisation de films et la promotion du cinéma. Elle a soumis un « ambitieux projet de festival », d’après un communiqué du Service de l’information et de la communication du canton du Jura. L’association va notamment proposer « des axes inédits de développement cinématographique en faveur du public jurassien. » /comm-cto