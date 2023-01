Le réveil en sursaut des habitants de St-Ursanne

La nuit a été agitée pour les habitants de St-Ursanne. La sirène s’est déclenchée mardi soir vers 23h45 et a retenti à plusieurs reprises jusqu’à 0h10 environ, tirant la population de son sommeil. Une population qui n’a jamais été mise en danger : l’alarme s’est mise à hurler à cause d’un problème technique nécessitant des investigations. « Une équipe spécialisée qui installe ces sirènes a été dépêchée sur place. Les haut-parleurs ont ensuite été déconnectés », explique Damien Scheder, le chef de la protection de la population pour le canton du Jura.

Les habitants ont donc eu droit à un réveil en sursaut. « J’ai été surprise et effrayée. C’est surprenant au milieu de la nuit, quand on dort dans un premier sommeil. J’ai eu du mal à me rendormir. J’ai d’ailleurs vu beaucoup de lumières s’allumer dans le village », témoigne Gabrielle Schlüchter, citoyenne de St-Ursanne.