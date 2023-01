Les glaciers, témoins du changement climatique

« Les glaciers ne se portent pas très bien ». C’est le constat du professeur Emmanuel Reynard, invité par l’Université populaire jurassienne pour une conférence donnée mardi soir. Le professeur de géographie physique à l’Université de Lausanne et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne était aussi l’invité de La Matinale. « Les glaciers ont perdu 60% de leur surface depuis le début du 19e siècle et perdent chaque année quelques pourcents supplémentaires », explique-t-il. « La tendance est à l’accélération. On en a eu un exemple parfait durant l’année 2022. Les glaciers ont perdu 6% de leur surface en une seule année. C’est la conjonction d’une faible couverture neigeuse durant l’hiver et d’un été caniculaire », ajoute Emmanuel Reynard.