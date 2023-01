U2 se réinvente pour son nouvel album

U2 s’apprête à mettre fin à six ans de silence discographique. Le prochain album du groupe de rock irlandais sortira dans deux mois. Le disque s’intitule Songs of surrender. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un album complètement nouveau puisqu’il ne contiendra aucune chanson originale. U2 a réenregistré ses titres phares sous une forme qui se veut « acoustique et réimaginée ». Le résultat final débouchera sur un disque de 20 chansons et sur une version augmentée de quatre albums – un pour chaque membre du groupe – de 40 titres. Les deux premiers extraits viennent d’être diffusés.