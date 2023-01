La Hopscène a trouvé son public

La Hopscène a conquis le public taignon. Après un peu moins d’une année d’activité, l’association qui gère la scène de la Brasserie des Franches-Montagnes (BFM) à Saignelégier tire un bilan positif. Selon son coordinateur Jérôme Gogniat, de nombreux Francs-Montagnards et Jurassiens ont répondu présents aux différentes offres proposées. Au fur et à mesure du temps, des personnes de l’extérieur ont aussi poussé la porte pour découvrir des événements variés, selon Jérôme Gogniat. Ce dernier ajoute que plusieurs personnes ont désormais déjà leurs habitudes, mais qu’il est important de sortir des sentiers battus et de faire preuve de créativité pour se faire une renommée.





Diversité comme maître-mot

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les responsables de l’association La Hopscène ont planché sur la programmation de ce début d’année. Le coordinateur Jérôme Gogniat assure avoir fait de la diversité sa ligne de conduite, avec la volonté de se démarquer des autres offres. Ainsi, les amateurs de culture découvriront sur la scène taignonne de l’humour grâce au « Bier First Mocking Comedy Club », de la musique avec le « Pétrole festival », Galaad ou encore Dyldo. Enfin, les arts visuels seront également à l’honneur avec un concours de dessin de nu interprété. Tous les détails de la programmation sont à retrouver ici. /mle