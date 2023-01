Les Médiévales font leur retour à St-Ursanne

Concerts renforcés



Les concerts seront eux plus nombreux au cours du week-end, en plus de la traditionnelle soirée du vendredi soir. Les horaires seront également étendus et se prolongeront « jusqu’à plus tard dans la nuit ».

Lors de sa dernière édition en 2019, les Médiévales avait rassemblé plus de 50'000 personnes. /comm-gtr