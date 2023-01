Les tunnels de l’A16 fermés jeudi soir

Prudence pour les usagers de la route qui souhaiteraient quitter l’Ajoie pour rejoindre la Vallée, ou l’inverse, jeudi soir. Les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri seront fermés dans les deux sens entre 21h et 5h du matin. Des travaux pour réparer les systèmes de détection d’incendie qui avaient été endommagés lors d’un accident en sont la cause. Les automobilistes seront ainsi invités à emprunter les Rangiers à la place.