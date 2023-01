Le jeune public choyé au Royal

La nouvelle programmation du Royal fait honneur à son jeune public. Le Centre culturel de Tavannes a présenté vendredi les rendez-vous qui animeront sa scène jusqu’à l’été. Pour la première fois, un week-end spécial sera consacré aux petits spectateurs dès 4 ans. Au menu : Hand Up ! un spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Lejo le samedi et le lendemain, une escapade musicale avec le pianiste et multi-instrumentiste Alexandre Cellier. Cette offre a été concoctée pour les enfants, y compris les plus petits afin qu’un maximum de familles puisse profiter de ce moment d’évasion explique Evelyne Grillon, présidente du Royal. Des animations en collaboration avec la ludothèque, qui partage les mêmes locaux, seront aussi organisées sur ce même week-end.