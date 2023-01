Structures d'accueil pour mineurs dans le Jura : 113 enfants placés

La situation des places dans les structures d'accueil pour les jeunes est tendue dans le Jura. A fin 2022, 113 enfants jurassiens étaient placés hors de leur milieu familial. Quatre mineurs sur dix sont placés hors canton, soit dans ceux de Neuchâtel ou de Berne.

« Environ 40% des enfants placés sont accueillis en famille d'accueil dans le Jura. Les autres séjournent à l'Institut St-Germain à Porrentruy ou dans une institution extra-cantonale », a indiqué vendredi le Gouvernement jurassien en réponse à une question de la députée socialiste Jelica Aubry-Janketic.

Les services rencontrent principalement des difficultés pour trouver des solutions pour les très jeunes enfants, pour des placements parent/enfant, pour les enfants présentant des troubles psychiques ou relevant du droit pénal. « La collaboration intercantonale fonctionne relativement bien et des solutions hors canton sont toujours envisageables, à l'exception du canton de Neuchâtel qui n'accueille en principe plus d'enfants en provenance d'autres cantons », a précisé le canton.

Pour pallier ce problème, le Gouvernement veut renforcer le dispositif des familles d'accueil. Dans le cadre de la réorganisation du Service de l'action sociale, une ressource de 0,5 EPT (équivalent plein temps) a été libérée pour renforcer l'information, le soutien et la formation aux familles d'accueil et en recruter de nouvelles.

L'exécutif veut aussi promouvoir les offres ambulatoires et les effectifs dans le domaine de la protection de l'enfance et évaluer si l'extension prévue du foyer St-Germain doit s'accompagner d'une augmentation du nombre de places total de l'institution ou non. /ATS-gtr