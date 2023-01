L'Ensemble de cuivres jurassien mêle les genres

L'Ensemble de cuivres jurassien varie les plaisirs. L’ECJ présente son spectacle annuel baptisé « AcroBrass’rire » depuis vendredi et jusqu’à dimanche au Théâtre du Jura. Au programme : musique, danse, comédie et acrobaties. Le directeur du spectacle Ueli Kipfer collabore depuis plus de 20 ans avec l’Ensemble de cuivres jurassien mais c’est la première fois qu’il dirige un spectacle pour l’ECJ. « J’ai essayé de créer une ligne dynamique entre les différents arts qui composent le spectacle. Cela a nécessité beaucoup de coordination, notamment avec les danseurs bernois de Styleacrobats. Chacun a répété de son côté et nous nous sommes vus à deux reprises pour tout mettre ensemble. » C’est l’ensemble A de l’ECJ qui se produira, seul ensemble de cuivres d’excellence pour le Jura, Jura bernois et Neuchâtel.