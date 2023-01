Les jeunes UDC et libéraux-radicaux jurassiens préoccupés par les finances cantonales

Les jeunes UDC et libéraux-radicaux jurassiens s’inquiètent pour leur génération. Dans un communiqué commun transmis samedi après-midi, les deux formations politiques demandent aux autorités jurassiennes de « prendre la mesure de la situation financière du canton du Jura et d’agir en conséquence ». Les jeunes UDC et libéraux-radicaux proposent trois axes pour redresser les finances cantonales. Ils demandent de diminuer les tâches dévouées à l’Etat ainsi que les contraintes administratives et le nombre de fonctionnaires. Ils estiment qu’il faudra réduire ou supprimer un certain nombre de prestations pour éviter une hausse d’impôts. Ils demandent aux autorités de dresser une liste des prestations indispensables à la population et celles qui pourraient être supprimées. Enfin, ils demandent que les parts de la BNS ne soient plus comptabilisées dans le budget général et que le frein à l’endettement soir respecté, ceci pour éviter « de compter sur des rentrées incertaines et de s’endetter sur le dos de générations futures » écrivent-ils dans leur communiqué. /tna