Sylvain Rigaud : « Je suis le point d'entrée pour la géothermie dans le canton du Jura »

Des séances environ tous les 40 jours

La commission de suivi et d’information s’est déjà réunie à deux reprises en fin d’année passée. Elle se réunira entre 4 et 6 fois en 2023 selon Sylvain Rigaud. Durant ces séances, les différentes parties ont l’occasion de poser des questions ou d’exprimer leurs craintes par rapport au projet de géothermie profonde. Les principaux opposants - à savoir « Citoyens Responsables Jura » - ne font pas partie de la commission, de même que ProNatura. Le dossier est sensible, mais les séances se déroulent dans le calme, explique Sylvain Rigaud : « C’est dans le règlement de la CSI. Nous ne sommes pas là pour nous crier dessus. On est dans une dynamique qui devrait apporter des résultats rapidement. Les membres de la CSI peuvent être mieux informées et à leur tour mieux informer la population sur la réalité de ce projet. »