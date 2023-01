La fin du bancomat à Cornol n’a pas provoqué de séisme

Cornol doit désormais se débrouiller sans bancomat. Il y a un mois, la banque Raiffeisen Ajoie a supprimé ce service dans la commune ajoulote. Le Conseil communal a bien tenté de s’opposer à cette décision, mais en vain. Sur la porte des anciens locaux, l’établissement bancaire indique que les prochains bancomats se trouvent à Alle, Courgenay et Porrentruy. De quoi modifier bien des habitudes. Dans la laiterie du village, les clients rencontrés paient de plus en plus par cartes même pour de petits montants. Les autres sont prêts à retirer de l’argent ailleurs pour faire leur course à Cornol.

Cette évolution se fait ressentir davantage depuis le Covid, constate Didier Nicoulin. Le président de la direction de la banque Raiffeisen Ajoie rappelle que l’établissement s’adapte aux changements de la clientèle.