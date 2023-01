Nombre de restaurants stable dans le Jura

Le Jura s’en sort mieux que la moyenne suisse en matière de disparition d'entreprises de restauration. Le média en ligne Watson publie l’évolution du nombre d’établissements publics par canton en 2022 (sont comprises les faillites, les cessations d'activité et les créations d'établissements). La diminution est importante notamment au Tessin, en Argovie ou à Fribourg. Le canton du Jura, pour sa part, compte une entreprise de plus qu’un an auparavant, à en croire les données du registre du commerce collectées par l'institut Crif.



Le président de GastroJura, Maurice Paupe, se livre à une analyse prudente de ce phénomène. D’une part, selon lui, le remboursement des aides Covid intervient seulement à partir de maintenant, et les problèmes pourraient donc surgir dans la foulée ; d’autre part, il avance que les restaurateurs jurassiens ont travaillé d’arrache-pied pendant la pandémie pour sauver leurs établissements.

Là où la région ne fait pas exception, c’est au niveau de la pénurie de personnel dans le secteur. Pour Maurice Paupe, le phénomène est bien perceptible. Un groupe de travail s’est d’ailleurs constitué au début de cette année pour réfléchir à une revalorisation des métiers de la restauration auprès des jeunes générations. /lad