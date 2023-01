Un goût de bouchon à Courgenay

Le Conseil communal reçoit régulièrement des plaintes de la part de riverains concernant les nuisances sonores. Dès 6h, le ballet des voitures est incessant. Puis dès 7h, les piétons et les écoliers se retrouvent sur cet axe surchargé. Le maire Didier Jolissaint relève que ce trafic important cause des problèmes de sécurité notamment autour de la gare. Pour y remédier, les autorités politiques communales imaginent poser une limitation de vitesse sur toute la traversée du village. A 30 km/h, les automobilistes ne devraient plus gagner de temps en comparaison aux ralentissements sur l’A16. Le maire de Courgenay souhaite trouver la meilleure solution pour « dissuader ce volume de voitures qui n’est que du transit et qui n’apporte rien au village ». /ncp