L’H-JU confirme son projet de nouvel hôpital à Delémont

Un nouvel hôpital va bel et bien sortir de terre à Delémont. L’Hôpital du Jura a confirmé mardi sa volonté de concrétiser le projet pour lequel une convention avait été signée en 2021 avec la ville dans le secteur Gare Sud. Alors que l’H-JU célèbre cette année ses vingt ans, le Conseil d’administration a récemment donné son feu vert pour la recherche d’investisseurs.





Des locaux plus adaptés

L’Hôpital du Jura estime nécessaire de pérenniser le site de soins aigus de Delémont. Pour atteindre cet objectif, d’importants investissements devront ainsi être consentis. Différentes études ont été menées et elles confirment « clairement », selon l’H-JU, que la variante la plus économique et la plus efficiente est celle d’une nouvelle construction. Dans un communiqué, l’Hôpital du Jura souligne que les bâtiments actuels, vieillissants, ne sont plus adaptés aux besoins et aux attentes des patients et du personnel. La Municipalité de Delémont va ainsi engager des démarches en vue d'un changement d'affectation du site actuel qui sera mis en vente.

Un modèle de financement public-privé a été retenu pour concrétiser le projet. L’H-JU financera de manière autonome les équipements médicaux spécifiques et exploitera le nouvel hôpital aigu. Il souligne que plusieurs investisseurs ont déjà fait part de leur intérêt. La mise en service du nouveau bâtiment pourrait se faire en 2029 ou en 2030. /comm-alr





Le président du Conseil d'administration de l'H-JU, Jacques Gygax, sera l'invité du Journal de 12h15.