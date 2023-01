La baignade en eau froide a le vent en poupe

Faire trempette en plein hiver dans un plan d’eau gelé… Une pratique qui semble faire toujours plus d’adeptes. L’activité n’est en revanche pas ouverte au public. Et pour cause, la préparation est primordiale. Il est aussi nécessaire de prendre certaines précautions. Selon le Dr Daniel Petek, du service de médecine du sport de l’Hôpital fribourgeois, il ne faudrait par exemple pas descendre dans sa température corporelle en dessous de 35 degrés. Respecter la règle d’une minute dans l’eau par degrés est aussi vivement conseillé.