Un arbre en cadeau pour l’inclusion des personnes malvoyantes

Porrentruy fait des efforts pour inclure les personnes en situation de handicap. La Fédération suisse des aveugles et malvoyants a tenu ce mardi à remercier le chef-lieu ajoulot pour ses démarches. C’est un arbre qui a été offert et planté à la place de jeux des Tilleuls. Il s’agit de la 12e ville de Suisse, après Delémont, qui a reçu ce cadeau. Cette action est menée dans le cadre des 111 ans de la Fédération. Une collaboration a notamment vu le jour entre la section jurassienne et le Service de l’urbanisme, de l’environnement et de l’infrastructure de Porrentruy sur des projets comme Cœur de ville et le réaménagement de la place des Bennelats. /comm-ncp