Les Papillons de Corban redéploient leurs ailes

« C’est un peu comme un aboutissement », se réjouit Thierry Koller, à trois jours du premier concert qui marque le retour des Papillons de Corban. Le chœur d’enfants à l’aura national actif entre 1976 et 2001 a enregistré cinq albums et s’est produit en concert avec Pierre Bachelet et Enrico Macias notamment. Aujourd'hui, il se reforme plus de 20 ans après pour présenter deux concerts, samedi et dimanche à l’Atrium à Vicques. Un film documentaire, « Un enfant peut faire chanter le monde », qui retrace l’histoire des Papillons de Corban, sera aussi projeté.





Les Papillons, comme avant

Une soixantaine de chanteurs, anciens du chœur, monteront sur scène à l’initiative de Thierry Koller, fils du fondateur des Papillons Bernard Koller. « J’ai filmé depuis 1984 la totalité des répétitions, des concerts, etc. J’avais à peu près 300 heures de rush que j’avais vraiment envie de partager », explique celui qui est réalisateur et caméraman. Près de 200 anciens Papillons ont été contactés, plus de 60 ont répondu présent pour ces concerts et ont vécu des retrouvailles remplies d’émotions, « c’était très fort », raconte Thierry Koller qui assure que le public retrouvera le style des Papillons de l’époque. « Le jeune pianiste de Delémont joue exactement comme mon père jouait au piano et c'est vraiment très troublant », ajoute-t-il. Si les concerts sont complets, le documentaire sera projeté au mois de mars à Cinémont. /mmi