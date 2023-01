Pas de surcharge ingérable aux urgences de l’Hôpital du Jura

La situation est sous contrôle aux urgences de l’Hôpital du Jura. Le ministre jurassien de la santé Jacques Gerber a tenu à rassurer ce mercerdi en réponse à une question orale de la députée socialiste de Courchapoix Pauline Christe Hostettler au Parlement jurassien. L’élu a reconnu une situation délicate dans de nombreux hôpitaux de Suisse et d’Europe, mais moins tendue dans notre région. Jacques Gerber estime que la concentration des urgences sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura et le développement d’autres prestations comme la polyclinique à Porrentruy a été très bénéfique et bien adoptée par la population. « Par cette réorganisation, le Jura réussit à gérer cette situation de surcharge » qui sévit à l’échelle nationale et continentale, s’est félicité le ministre de la santé. /mle