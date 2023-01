Ukraine : Des bombes à sous-munitions qui alimenteraient le conflit

Des armes très incertaines

L’utilisation de bombes sous-munitions et leur transfert sont interdits par la convention d'Oslo de 2008, signée par une grande partie des pays occidentaux. Or, ni l’Ukraine, ni la Russie n’ont signé ce document. Toutefois, ces armes comportent beaucoup de risque. « Elles ont un taux de dysfonctionnement terrible, entre 5 et 40% », raconte le spécialiste en déminage, Frédéric Guerne. Le directeur de la Fondation Digger à Tavannes ajoute « que ces soucis créent des problèmes humanitaires gigantesques ». Si l’on simplifie, ces bombes très imprécises ont des chances de frapper une immense proportion de civils de manière incontrôlée, mais vont également impacter fortement les sols. « Sur le court terme, lors d’un conflit, il est clair que ces armes sont efficaces, mais c’est le long terme qui compte. Elles vont avoir des répercussions, notamment sur la réutilisation des sols, qui vont être absolument catastrophiques », explique Frédéric Guerne.