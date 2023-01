Une création inédite pour « Les Funambules »

La troupe de Théâtre delémontaine Les Funambules remonte sur la scène du Forum St-Georges dès ce vendredi avec un spectacle inédit intitulé La nuit je mens. Les « Fus » y dévoilent la face cachée du comédien. Lorsqu’il est en scène, joue-t-il un rôle ou est-il le même dans la vie ?

Eve Mittempergher et Célien Milani signent la mise en scène de cette fantasque fabrication, contenant des textes d’auteurs mais également des créations des funambules. Du théâtre classique au moderne, les comédiens se chargent de différents costumes et investissent la salle et la scène avec trac et passion. Le titre La nuit je mens questionne réellement sur l’engagement du comédien sur scène :