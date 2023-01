Gros préparatifs pour la tenue des Courses de chiens de traîneaux

Cette année, la relative rareté de l’or blanc a obligé les traceurs à utiliser quelques subterfuges pour aménager convenablement les pistes. « Comme on a eu très peu de neige, on a décidé de faire une ouverture un peu tardive, pour limiter les frais au maximum. On a misé sur le froid, et ça a tenu », raconte Gaël Beuret. Il ajoute : « Dans les forêts et dans certains endroits mal exposés, qu’on connaît, il y a peu de neige. Mais le sol gelé nous permet de passer. Il a aussi fallu déplacer de la neige pour avoir des conditions optimales, notamment sur l’esplanade de la Halle-cantine de Saignelégier, lieu de départ et d’arrivée des courses ».